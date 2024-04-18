В Воронеже рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА Губернатор Гусев: четыре дома повреждены в результате атаки БПЛА в Воронеже

Фото: МО Украины

В результате атаки украинских БПЛА в Воронеже повреждены четыре домовладения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, также пострадала местная жительница 1956 года рождения, сейчас она находится в состоянии средней тяжести.

На месте падения остатков БПЛА в Воронеже сегодня будут работать городские службы. Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях. На данный момент известно о повреждениях в четырех, — уточнил он.

Как отметил Гусев, в ночь на 18 апреля в небе над регионом было зафиксировано несколько воздушных целей противника, в том числе три метеозонда. Губернатор подчеркнул, что все они были поражены расчетами ПВО, каких-либо разрушений при падении их обломков не зафиксировано. В завершение он сообщил, что пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее Министерство обороны РФ предупредило, что украинские военные попытались атаковать шесть российских регионов с помощью беспилотников. Под ударом оказались Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Республика Мордовия. В общей сложности средства ПВО сбили 12 дронов.