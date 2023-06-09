Утром 9 июня в Воронеже украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку и взорвался. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что падение дрона произошло на улице Белинского — недалеко от центра города.
По данным Гусева, трое человек получили ранения от осколков стекла. Они отказались от госпитализации.
Повреждения получили 10 квартир. В результате взрыва была разрушена несущая стена на втором этаже дома. Губернатор Гусев сообщил, что поручил оказать помощь всем, кто пострадал.
Президент России Владимир Путин в курсе инцидента в Воронеже с попаданием БПЛА в жилой дом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что атака расценивается Москвой как нападение на гражданскую инфраструктуру страны.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.
Последствия взрыва — в фотогалерее NEWS.ru
Фото: Евгений Судаков/ТАСС
Начиненный взрывчаткой БПЛА упал на жилой дом в Воронеже: фото последствий
Фото: Евгений Судаков/ТАСС
Начиненный взрывчаткой БПЛА упал на жилой дом в Воронеже: фото последствий
Фото: Евгений Судаков/ТАСС
Начиненный взрывчаткой БПЛА упал на жилой дом в Воронеже: фото последствий
Фото: Евгений Судаков/ТАСС
Начиненный взрывчаткой БПЛА упал на жилой дом в Воронеже: фото последствий