БПЛА со взрывчаткой разрушил 10 квартир в Воронеже: фото последствий Трех человек посекло осколками стекла

Фото: Евгений Судаков/ТАСС

Начиненный взрывчаткой БПЛА упал на жилой дом в Воронеже: фото последствий

Утром 9 июня в Воронеже украинский беспилотник врезался в жилую многоэтажку и взорвался. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что падение дрона произошло на улице Белинского — недалеко от центра города.

По данным Гусева, трое человек получили ранения от осколков стекла. Они отказались от госпитализации.

Повреждения получили 10 квартир. В результате взрыва была разрушена несущая стена на втором этаже дома. Губернатор Гусев сообщил, что поручил оказать помощь всем, кто пострадал.

Президент России Владимир Путин в курсе инцидента в Воронеже с попаданием БПЛА в жилой дом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что атака расценивается Москвой как нападение на гражданскую инфраструктуру страны.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта.

Последствия взрыва — в фотогалерее NEWS.ru