https://static.news.ru/photo/8ef58c58-5654-11ea-a140-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

В Октябрьском посёлке Красноуральска (Свердловская область) была замечена стая волков. Местные жители сообщили, что волки уже растерзали собаку.

Стая волков напугала местных жителей — съели собаку, — рассказал URA.RU местный депутат Дмитрий Ивашевский.

Жители Октябрьского обратились к депутату за помощью в решении этой проблемы.

Как писал NEWS.ru, бездомные собаки напали на пятилетнего мальчика в селе Горячие Ключи Курильского района. Ребёнок получил травмы шеи, головы и ног. Врачи приняли решение об эвакуации малыша в Южно-Сахалинск с привлечением санавиации. Угрозы для жизни дошкольника нет.