В Ульяновске составили протокол на женщину, пришедшую в полицию без маски

Полицейские в Засвияжском районе Ульяновска составили протокол о нарушении режима самоизоляции на женщину, которая пришла в отделение подать заявление на бывшего мужа, который похитил ребёнка.
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Маска у меня была, но за всё это время она пришла в негодность, а купить новую оказалось негде: масок не было даже в аптеках. Я стала писать заявление, а полицейские пригласили меня в кабинет, чтобы опросить. И составили протокол, — заявила Салихова.
По информации издания, 7 мая суд в Ульяновске рассмотрел протокол по административному делу женщины, но отложил оглашение решения на конец месяца.
Как писал NEWS.ru, полицейские в Крыму решили не штрафовать нарушителей режима самоизоляции, пойманных на улицах 9 мая. Ограничились разъяснительными беседами.
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