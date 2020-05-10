В Ульяновске составили протокол на женщину, пришедшую в полицию без маски

https://static.news.ru/photo/4f0aced4-92c5-11ea-a155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские в Засвияжском районе Ульяновска составили протокол о нарушении режима самоизоляции на женщину, которая пришла в отделение подать заявление на бывшего мужа, который похитил ребёнка.

По информации Znak.com, инцидент произошёл в конце апреля с Эльвирой Салиховой. Женщина сообщила, что лишилась ребёнка в конце марта — экс-супруг отказался вернуть сына матери, сославшись на необходимость самоизоляции. Перед походом в полицию женщина попыталась попасть в подъезд дома, где живёт бывший муж.

Маска у меня была, но за всё это время она пришла в негодность, а купить новую оказалось негде: масок не было даже в аптеках. Я стала писать заявление, а полицейские пригласили меня в кабинет, чтобы опросить. И составили протокол, — заявила Салихова.

По информации издания, 7 мая суд в Ульяновске рассмотрел протокол по административному делу женщины, но отложил оглашение решения на конец месяца.

Как писал NEWS.ru, полицейские в Крыму решили не штрафовать нарушителей режима самоизоляции, пойманных на улицах 9 мая. Ограничились разъяснительными беседами.