В Тюмени загорелся полигон ТКО В Тюмени из-за пожара остановили прием отходов на мусоросортировочном заводе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ландшафтный пожар стал причиной возгорания полигона бытовых отходов в Тюмени. Остановлен прием отходов на мусоросортировочном заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В связи с ландшафтным пожаром, который привел к возгоранию части полигона твердых бытовых отходов, расположенного в районе Велижанского тракта в Тюмени, временно ограничен доступ коммунальной спецтехники на полигон и завод и остановлен прием отходов на мусоросортировочный завод, — цитирует агентство сообщение властей.

Отмечается, что с завода пришлось эвакуировать его работников. Власти решают вопрос о месте временного хранения отходов.

Верховой лесной пожар в селе Успенка Тюменской области днем 4 мая из-за сильных порывов ветра перекинулся на 13 жилых строений. Из расположенных рядом с лесом жилых домов эвакуировали 79 местных жителей.

Ранее Авиалесоохрана сообщила, что за 3 мая пожарные потушили 96 лесных очагов огня в 20 различных регионах России. По данным организации, общая площадь прохождения огня составила 11 044 га. По состоянию на 00:00 4 мая экстренные службы продолжали тушить 69 лесных пожаров в 12 субъектах РФ. Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте страны, режим ЧС введен в пяти, особый противопожарный режим — в 52 субъектах.