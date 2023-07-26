В Туве расследуют исчезновение четырехлетнего мальчика Прокуратура Тувы устанавливает обстоятельства исчезновения четырехлетнего мальчика

Фото: Прокуратура Республики Тыва

Прокуратура Тувы по поручению прокурора Сергея Дябкина устанавливает обстоятельства исчезновения четырехлетнего мальчика, который ушел из дома в селе Хайыракен. Более 120 человек участвуют в поисках ребенка. В ведомстве сообщили «360», что по результатам прокурорской проверки будет дана оценка работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Мать пропавшего мальчика рассказала изданию, что это уже не первый раз, когда он самостоятельно покидает дом. Она отметила, что на момент исчезновения с ребенком находился ее брат, который параллельно занимался делами по хозяйству.

Просто играл во дворе, и когда брат ушел пригнать лошадей, он убежал. <...> За три-четыре дня тоже такое было, только его сразу же нашли, — пояснила мать.

Женщина подчеркнула, что мальчик не ориентируется на местности и не сможет самостоятельно вернуться домой. При этом мать уточнила, что скандалов и проблем в семье не было, которые могли бы стать причиной ухода из дома. По ее словам, родственники примерно представляют, куда мог направиться ребенок.

Мальчик ушел из дома вечером 25 июля. К его поискам подключили спасателей, полицейских, сотрудников пожарно-спасательной части и администраций Дзун-Хемчикского района и села Хайыракан, а также местных жителей.

В арктической зоне Якутии ранее спустя сутки поисков нашли живым трехлетнего мальчика, который потерялся у села Кустур Эвено-Бытантайского района. Ребенка доставили в местную амбулаторную больницу без сознания, позже санитарным рейсом на самолете отправили в поселок Батагай, где врачи смогли привести пострадавшего в чувство.