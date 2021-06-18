В Туле начали обязательную вакцинацию

https://static.news.ru/photo/cbedfd22-d02c-11eb-aae1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Туле вводится обязательная вакцинация для групп риска. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Новый инструмент — обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово и сегодня в Туле вводится, — цитирует Попову агентство

Она добавила, что при осложнении ситуации ведомство вынуждено будет вводить обязательную вакцинацию и в других регионах.

Ранее стало известно, что наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в трёх регионах, доля которых среди всех случаев заражения составляет 60%. По словам Поповой, в основном рост заболеваемости происходит за счёт Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.