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В Туле начали обязательную вакцинацию

14:25, 18 июня 2021
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Туле вводится обязательная вакцинация для групп риска. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Новый инструмент — обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово и сегодня в Туле вводится, — цитирует Попову агентство

Она добавила, что при осложнении ситуации ведомство вынуждено будет вводить обязательную вакцинацию и в других регионах.

Ранее стало известно, что наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в трёх регионах, доля которых среди всех случаев заражения составляет 60%. По словам Поповой, в основном рост заболеваемости происходит за счёт Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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