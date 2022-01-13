В Свердловской области будут наказывать за отсутствие масок в транспорте

В Свердловской области хотят ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Местные власти намерены ввести санкции для перевозчиков, чьи пассажиры будут уличены в его нарушении, заявил глава региона Евгений Куйвашев, сообщает URA.RU.

Хотим усилить контроль за масочным режимом [в трамваях, автобусах и троллейбусах]. С серьёзными санкциями для перевозчиков, кто допускает к себе пассажиров без масок, — сказал губернатор.

Какое именно наказание будет грозить перевозчикам, Куйвашев не уточнил. Он также добавил, что власти области пока не задумывались о введении QR-кодов в транспорте.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Роcсии разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения экспертизы. В ВС добавили, что в административном расследовании тоже нет необходимости, поскольку оно «проводится толькo в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных времeнных затрат процессуальные действия».