В Союзе туриндустрии рассказали, как переждать непогоду в Сочи с пользой Эксперт по туризму Уманский: во время непогоды гости Сочи могут изучить кухню региона

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В непогоду туристы Краснодарского края все равно могут изучить достопримечательности региона, заявил в комментарии NEWS.ru руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский. В том числе он предлагает туристам познакомиться с местной кухней и виноделием.

Туристы могут воспользоваться вынужденной паузой и познакомиться с культурой регионов, где они отдыхают, с местной кухней, виноделием, посетить исторические места, достопримечательности, пока погода восстанавливается. Относиться к этому, как к чему-то экстраординарному, не надо, — говорит Уманский.

Также Уманский предположил, что непогода в южном регионе никак не повлияет на курортный сезон. Он отметил, что специальные службы умеют быстро справляться с последствиями штормов и ураганов. Как добавил Уманский, пробка на Крымском мосту также была ликвидирована, туристы добираются без проблем.

На сочинский микрорайон Хосту ранее обрушился ливень, который смыл автомобили и подтопил несколько жилых построек. За ночь выпало около 80 мм осадков. Сильный дождь прошел также в Адлере. Там затоплена федеральная трасса.

Местные власти запретили купаться в море до 11 июля из-за риска смерчей. Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.