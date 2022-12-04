В Сочи мужчина с ментальным расстройством порубил топором авто соседки

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50-летний житель Сочи порубил топором автомобиль соседки и окна ее квартиры, пишет Telegram-канал Kub Mash. По данным авторов, мужчина страдает от ментального расстройства, ранее он уже содержался в психиатрической клинике в связи с нападением на детей. Источник портала уточняет, что сейчас его в больницу не забрали.

Инцидент произошел в начале декабря на Придорожной улице в Сочи. Местный житель в припадке гнева взял топор и начал рубить им автомобиль своей соседки. Затем он пошел к ее окнам и выбил стекла. Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей. Пытавшийся защитить девушку Дмитрий получил удар вилами.

Полицейские забрали нападавшего и планировали отвезти его в психдиспансер, однако он оказался переполнен. Дальнейшее развитие событий неизвестно.

Ранее психолог Светлана Котовская рассказала, что если побывавший в зоне боевых действий не получает психологическую помощь вовремя, у него часто развивается посттравматическое стрессовое расстройство. По ее словам, когда человек продолжает оставаться в зоне вооруженного конфликта, он с большой вероятностью будет испытывать реактивные психозы. Специалист добавила, что многие бойцы могут винить себя за то, что они выжили, а другие — погибли.