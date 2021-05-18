В Сочи ищут педофила, изнасиловавшего первоклассницу

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В Сочи оперативники разыскивают педофила, который несколько часов назад изнасиловал семилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошёл во вторник, 18 мая. Первоклассница ехала из школы домой. Когда она вышла на своей остановке, мужчина ударил её, взял на руки и побежал с ней, говорится в сообщении.

Сейчас школьница находится в больнице в шоковом состоянии. У неё диагностировали сотрясение мозга и повреждение половых органов. Полиция ведёт поиски злоумышленника.

Ранее сообщалось, что по подозрению в педофилии арестовали депутата Дятьковского райсовета Брянской области. Как сообщалось, мужчина у себя дома совершил с потерпевшей половой акт. При этом встречу организовала 19-летняя местная жительница, которой уже предъявлены обвинения в вовлечение в занятие проституцией.