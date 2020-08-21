В собравшихся поддержать Навального петербуржцев бросили дымовую шашку

Неизвестный бросил дымовую шашку у Гостиного двора в Санкт-Петербурге, где проходила акция в поддержку Алексея Навального. Последствия случившегося устраняют полицейские. Видео произошедшего появилось в Telegram-канале «Я-Гражданин».
Эксперт петербургского издания «Фонтанка»
Пикеты в поддержку Навального, который уже третьи сутки находится в коме, прошли накануне в разных городах России. Некоторых участников задерживали. Сегодня петербургские активисты решили провести акцию солидарности, объединив все актуальные протестные повестки (Куштау, Навального, Хабаровск и Белоруссию) в одну.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию местной больницы. Сегодня утром по настоянию родственников его транспортировали в берлинскую клинику спецбортом. Семья и сторонники политика считают, что его отравили. Врачи в России заявили, что анализы не показали следов отравляющих веществ, писал NEWS.ru.
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