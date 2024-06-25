В СК назвали одну из версий смертельного пожара во Фрязино СК: возможной причиной пожара во Фрязино является неисправность электропроводки

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Причиной пожара в высотке в подмосковном Фрязино могла стать неисправность проводки, сообщает региональное управления Следственного комитета. Кроме того, ведомство подтвердило гибель шести человек при происшествии.

К настоящему времени известно о шести погибших, точное количество устанавливается. <...> Одной из возможных версий является неисправность электропроводки, — пишет ведомство.

По данным СК, возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь. В результате пожара случилось обрушение перекрытий. Всего в здании помещения арендовали около 50 фирм и предпринимателей.

Пожар в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино начался днем 24 июня. Площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего помещения спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации.

При этом Telegram-канал Readovka писал, что спасатели не могли подобраться к людям в горящем научно-исследовательском институте из-за недобора штата. По информации канала, профессионалы не идут работать в ведомство из-за низких зарплат.