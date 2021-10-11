В Ардонской районной больнице в Северной Осетии произошёл сбой в системе подачи кислорода. Неисправность быстро устранили, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Произошёл сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан. Данная неисправность была оперативно устранена, в данный момент оборудование работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 96 пациентов, в том числе пять в реанимационном отделении, не пострадали. Их полностью обеспечивают кислородом. Угрозы жизни и здоровью людей нет. В больнице также имеются резервные баллоны с кислородом в достаточном количестве.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени. Позднее стало известно о смерти ещё двух пациентов.

В феврале три человека скончались в реанимации Никольской больницы в Одинцово из-за прекращения подачи кислорода. Инцидент случился в коронавирусном отделении лечебного учреждения.