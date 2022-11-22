В Севастополе сообщили об остановке морского пассажирского транспорта Власти Севастополя сообщили об остановке движения морского транспорта

Фото: sevastopol.su

В Севастополе приостановлено движение морского пассажирского транспорта, сообщило правительство города в Telegram. Ранее 22 ноября появилась информация, что город подвергся атаке беспилотников.

Движение морского пассажирского транспорта остановлено. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте, — указано в сообщении.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО, было сбито два беспилотника. Он отметил, что на крымский полуостров «идет атака беспилотников». По его сведениям, никакие гражданские объекты не пострадали.

29 октября Развожаев также рассказывал об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По его словам, объекты на территории города не были повреждены. Губернатор призывал местных жителей сохранять спокойствие. Он подчеркивал, что ситуация находится под контролем.