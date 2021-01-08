В сети раскритиковали странный памятник Терешковой в Челябинске

https://static.news.ru/photo/713e226e-51d6-11eb-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: katyarozhdest/instagram.com

Журналист и фотограф Екатерина Рождественская раскритиковала памятник первой-женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Таким образом она поддержала тренд на критику несуразных монументов в российских регионах.

Ещё один шедевр современного искусства — памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в Челябинске. Издалека замысел гениального автора очевиден — женщина вернулась из космоса тяжело беременной, — саркастически отметила Рождественская на своей странице в Instragram.

Пользователи в комментариях поддержали журналистку. «Первое впечатление — беременная женщина приглашает в роддом», — отметил один из подписчиков. Другой похвалил Рожественскую за юмор, с которым она описала «страшилку». Большинство пользователей также разделили сарказм Рождественской, отметив сходство монумента с памятником Алёнке, демонтированным ранее из Нововоронежа после жалоб со стороны местных жителей.

Как сообщал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил новое место для скульптуры Алёнки из Нововоронежа. Политик считает, что она бы хорошо смотрелась рядом с памятником ему самому.

Скульптура Алёнки была установлена в Нововоронеже 18 декабря по случаю 250-летия села Новая Алёновка. Однако реакция на скульптуру, очевидно, была не такой, как ожидалось. Местные жители раскритиковали арт-объект стоимостью порядка 1 млн рублей, потребовав убрать его. В итоге решение о демонтаже было принято городской администрацией.