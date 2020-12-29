Жириновский захотел установить скульптуру Алёнки рядом со своим памятником

https://static.news.ru/photo/672ee3d4-4b29-11eb-a732-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил новое место для скульптуры Алёнки из Нововоронежа. Политик считает, что она бы хорошо смотрелась рядом с памятником ему самому.

Мы готовы установить «Алёнку» во дворе Института мировых цивилизаций, рядом с моей скульптурой, созданной Зурабом Церетели, — написал Жириновский в Telegram-канале.

Зураб Церетели и Владимир Жириновский zhirinovskylive/t.me

Ранее он критически высказывался о демонтаже скульптуры, которая напугала обывателей внешним видом. Жириновский уверял, что женщина вовсе не обязана соответствовать общепринятым стандартам красоты. По его словам, ЛДПР готова забрать статую, чтобы установить на каком-нибудь из партийных объектов.

Теперь Владимир Вольфович, который заявлял, что мог бы полюбить женщину с подобной внешностью, выступил с новым предложением. Чтобы наглядно показать, как могла бы выглядеть композиция из двух статуй, он опубликовал фотографию, где в фоторедакторе скульптура добавлена к его памятнику.

Скульптура Алёнки была установлена в Нововоронеже 18 декабря по случаю 250-летия села Новая Алёновка. Однако реакция на скульптуру, очевидно, была не такой, как ожидалось. Местные жители раскритиковали арт-объект стоимостью порядка 1 млн рублей, потребовав убрать его. В итоге решение о демонтаже было принято городской администрацией. В настоящее время скульптура находится на хранении в одном из муниципальных предприятий.

Как ранее передавал NEWS.ru, продюсер Андрей Разин намерен купить памятник Алёнке, ранее установленный в Нововоронеже, и выбрать для него другое место.

Как пояснил Разин, пугающий памятник символизирует уходящий 2020 год и его необходимо сохранить как напоминание о тяжёлых для России и всего мира временах.