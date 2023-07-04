В Казани задержан мужчина, зарезавший женщину при покупке машины в Самаре

Фото: МВД РФ

В Татарстане задержан мужчина, который при покупке автомобиля в Самаре перерезал хозяйке машины горло и скрылся, сообщает «360» со ссылкой на источник. По информации СМИ, жертвой преступления стала 34-летняя жительница Самары, которая выставила на продажу внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Как пишет издание, инцидент произошел вечером 3 июля. На объявление о продаже дорогого авто откликнулся 21-летний уроженец Таджикистана. Обсудить детали сделки решили в салоне внедорожника. Там мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в шею, вытолкнул тело из салона и уехал. Затем он бросил машину на одной из улиц города, пересел на другую и уехал из региона.

По информации ГУ МВД РФ по Самарской области, личность подозреваемого была установлена в течение нескольких часов, ориентировку на него и автомобиль, на котором он скрылся, разослали в соседние регионы. В результате мужчину задержали в 30 км от Казани, после чего перевезли в Самару для следственных действий.

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