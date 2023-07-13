В Ростовской области 23-летняя женщина родила от 14-летнего подростка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранительные органы Ростовской области проводят проверку в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в растлении подростка, рассказал «КП — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах. По версии следствия, интимная связь продолжалась в течение двух лет, ее результатом стало рождение ребенка.

Как пишет издание, пара познакомилась около двух лет назад, у молодых людей завязался роман, при этом об их отношениях знали родители и парня, и девушки. Однако взрослые не видели в такой связи ничего криминального.

Пара жила гражданским браком в одном коттедже с другими родственниками. Подозреваемая и подросток считали себя мужем и женой. Объясняли это национальными традициями, уверяя, что у них принято заключать браки в раннем возрасте, — рассказал источник издания.

Затем у пары родился ребенок, которого не спешили регистрировать. Узнали об этой семье правоохранители совершенно случайно, пишет издание. В ходе ссоры женщина обвинила сожителя в невыполнении отцовских обязанностей, изложив свои претензии на бумаге, которую отнесла в надзорные органы. Специалисты обратили внимание на возраст отца ребенка и сообщили обо всем в полицию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера»- Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, — до 15 лет лишения свободы, — рассказал источник.

Издание добавляет, что после этого пара быстро помирилась, и теперь собирается подавать в ЗАГС заявление о заключении брака.

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