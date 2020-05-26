Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий
Башкирия
Редакция mkset.ru продолжает серию рассказов о ветеранах ВОВ. В этот раз героиней стала Сагатовская (Кезина) Евлампия Анатольевна. Она участвовала в боях на Карельском перешейке и Курляндском полуострове. Участница находилась на НП батареи, дублируя корректировщика и по рации передавая информацию на КП батареи.
Ставропольский край
На Ставрополье работники местной ЦРБ сообщили, что после публикации видео-сообщения об отсутствии стимулирующих выплат и маленьких зарплатах руководство больницы начало их «прессовать», пишет newstracker.ru. Ранее водители «скорых» рассказали, что несмотря на переработки и работу с зараженными коронавирусом, их зарплата не превышает 12 тысяч рублей.
Нижегородская область
В Нижегородской области предприниматели написали открытое письмо главе региона, пишет newsnn.ru. Они просят открыть мебельные магазины, которые не работают уже два месяца. По их словам, из-за специфики мебельных продаж, проходимость в таких точках торговли невысокая, а значит соблюдать социальное дистанцирование между клиентами не составит труда.
Омская область
В Омске участились случаи нападений на полицейских лицами, нарушающими режим самоизоляции, сообщает gorod55.ru. Наказанием за подобные действия может быть штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до 10 лет.
Волгоградская область
Надгробие купца Архипа ИвановаПресс-служба Волгоградской епархии
В центре Волгограда обнаружили купеческое надгробие XIX века, пишет портал novostivolgograda.ru. Находку совершили рабочие, когда ровняли землю в сквере за строящимся собором Александра Невского. Среди мусора они обнаружили могильную плиту, под которой когда-то покоился царицынский купец Архип Иванов. Это единственный дошедший до наших дней фрагмент старинного царицынского кладбища.
Татарстан
Жительница Татарстана хочет доказать материнство над погибшим солистом «Иванушек». Как сообщает inkazan.ru, у женщины нет денег на проведение соответствующих исследований. По ее словам, Олег Яковлев сбежал из дома в Москву, после чего стал частью группы. После смерти у певца осталось состояние в размере 200 миллионов рублей.
Приморский край
Прокуратура Приморья проводит проверку по факту инцидента с животными контактного зоопарка, которых бросили умирать. Как пишет vostokmedia.com, на такой поступок владельцев подвигли долги за аренду. Брошенными оказались 10 животных, их приютили сотрудники владивостокского океанариума.
Ростовская область
В Ростове спасли замурованных под землей собак. По данным rostovgazeta.ru, на одной из улиц после ремонта под землей остались животные. Выбраться самостоятельно у них не было возможности. Местные жители помогали собакам с 19 мая, спуская им на веревке еду через железную трубу. По их словам, один из горожан оплатил работу экскаватора, что и помогло достать животных.