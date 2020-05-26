Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Башкирия

Редакция mkset.ru продолжает серию рассказов о ветеранах ВОВ. В этот раз героиней стала Сагатовская (Кезина) Евлампия Анатольевна. Она участвовала в боях на Карельском перешейке и Курляндском полуострове. Участница находилась на НП батареи, дублируя корректировщика и по рации передавая информацию на КП батареи.

Ставропольский край

На Ставрополье работники местной ЦРБ сообщили, что после публикации видео-сообщения об отсутствии стимулирующих выплат и маленьких зарплатах руководство больницы начало их «прессовать», пишет newstracker.ru . Ранее водители «скорых» рассказали, что несмотря на переработки и работу с зараженными коронавирусом, их зарплата не превышает 12 тысяч рублей.

Нижегородская область

В Нижегородской области предприниматели написали открытое письмо главе региона, пишет newsnn.ru . Они просят открыть мебельные магазины, которые не работают уже два месяца. По их словам, из-за специфики мебельных продаж, проходимость в таких точках торговли невысокая, а значит соблюдать социальное дистанцирование между клиентами не составит труда.

Омская область

В Омске участились случаи нападений на полицейских лицами, нарушающими режим самоизоляции, сообщает gorod55.ru . Наказанием за подобные действия может быть штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до 10 лет.

Волгоградская область

Надгробие купца Архипа Иванова Пресс-служба Волгоградской епархии

В центре Волгограда обнаружили купеческое надгробие XIX века, пишет портал novostivolgograda.ru . Находку совершили рабочие, когда ровняли землю в сквере за строящимся собором Александра Невского. Среди мусора они обнаружили могильную плиту, под которой когда-то покоился царицынский купец Архип Иванов. Это единственный дошедший до наших дней фрагмент старинного царицынского кладбища.

Татарстан

Жительница Татарстана хочет доказать материнство над погибшим солистом «Иванушек». Как сообщает inkazan.ru , у женщины нет денег на проведение соответствующих исследований. По ее словам, Олег Яковлев сбежал из дома в Москву, после чего стал частью группы. После смерти у певца осталось состояние в размере 200 миллионов рублей.

Приморский край

Прокуратура Приморья проводит проверку по факту инцидента с животными контактного зоопарка, которых бросили умирать. Как пишет vostokmedia.com , на такой поступок владельцев подвигли долги за аренду. Брошенными оказались 10 животных, их приютили сотрудники владивостокского океанариума.

Ростовская область