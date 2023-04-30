В российской деревне из реки достали труп семилетней девочки В Башкирии семилетняя девочка утонула в реке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Башкирии в деревне Загитово в реке Кысынде утонула семилетняя девочка, еще одну в возрасте шести лет госпитализировали с переохлаждением, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительной информации, пятеро детей играли в воде без присмотра взрослых. Обстоятельства трагедии выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Местными жителями из воды извлечено тело девочки 2016 года рождения. Также пострадала девочка 2015 года [рождения] с диагнозом «общее переохлаждение», [она] находится в реанимационном отделении Архангельской ЦРБ, — сообщили в региональном главке МЧС.

В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра и донести до них, что играть возле воды опасно. Вода еще очень холодная, добавили в МЧС.

30 апреля в Чишминском районе из озера Улукуль также извлекли тело 71-летнего мужчины, предположительно, утонувшего во время рыбалки. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Москве ученик первого класса утонул в бассейне во время первого занятия по плаванию. По факту гибели ребенка в столичном СК возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.