В Минприроды назвали самые загрязнённые регионы России

https://static.news.ru/photo/5129ed58-c9ab-11eb-86f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В регионах России выявлено свыше 1,9 тысячи опасных для экологии объектов. Лидерами по их количеству являются Ставропольский и Красноярский края. Об этом «Известиям» рассказали в Минприроды.

Так, на Ставрополье обнаружено около 260, а в Красноярском крае свыше 170 объектов, «обладающих признаками накопленного вреда окружающей среде». Итоговый перечень таких «ядовитых территорий» будет сформирован после учёта оценки их влияния на здоровье и продолжительность жизни населения.

В министерстве отметили , что до 2024 года запланировало почти две сотни мероприятий по ликвидации незаконных свалок в городах. Ещё 88 акций будет проведено с целью устранения наиболее опасных объектов накопленного вреда.

В ведомстве напомнили, что по поручению президента РФ приоритетность ликвидации должна быть определена с учётом ряда факторов. В их числе масса загрязняющих веществ и отходов, возможность загрязнения водных объектов, количество проживающего в субъектах населения.

Ранее сообщалось, что в Росприроднадзоре планируют усовершенствовать методику оценки ущерба природе при промышленных авариях и предлагают увеличить штрафы за такие нарушения. Кроме того, ведомство намерено начать с августа публикацию экологических рейтингов и антирейтингов отечественных компаний.