В «Росэнергоатоме» оценили вероятность теракта ВСУ на Запорожской АЭС «Росэнергоатом»: вероятность теракта ВСУ на Запорожской АЭС высока

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Вероятность теракта в том или ином виде против Запорожской атомной станции со стороны украинских военных по-прежнему высока, заявил в эфире Первого канала советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его прогнозам, опасность преступления по школе от одного десяти равна семи. При этом он отметил, что основным заказчиком может оказаться не Киев, а «силы, находящиеся в тысячах километров от Украины».

С сожалением еще раз должен сказать, что наш основной враг — это даже не украинский режим, власти несубъектны. И что за них решат силы, которые находятся за тысячи километров от этого места, очень сложно предположить. Эти силы уверовали в свою безнаказанность и в свою неуязвимость, поэтому вероятность остается высокой, — сказал советник гендиректора «Росэнергоатома».

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил о создании спасательного центра в Запорожской области для предупреждения о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах. По его словам, в зоне риска может находиться, например, Запорожская атомная электростанция. Куренков также заявил, что специалисты МЧС России прорабатывают правовые механизмы использования любых подземных сооружений для укрытия населения на случай военного конфликта.