В районе Байкала произошло второе за сутки землетрясение Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на севере Бурятии

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В Районе озера Байкал на севере Бурятии произошло второе за сутки землетрясени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Толчки были зарегистрированы в Северо-Байкальском районе. Магнитуда составила 3,6.

В 04:31 (23:31 мск 14 октября) произошло сейсмособытие в Северо-Байкальском районе. Магнитуда — 3,6. Эпицентр находился в 12 км южнее от населенного пункта Ангоя, — сообщили в МЧС.

По имеющимся данным, в населенном пункте толчки не ощущались. Сообщается, что объекты жизнеобеспечения работают в стандартном режиме. Жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в акватории озера Байкал утром 14 октября произошло землетрясение. Магнитуда составила 5,9. В Иркутске землетрясение ощущалось как 5, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах — 3–5.

В Бурятии толчки ощущались на территории 12 муниципальных образований республики. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.