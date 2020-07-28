В Приморье будут штрафовать за продажу детям зажигалок

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В Приморье вводится запрет на продажу лицам моложе 18 лет зажигалок и баллонов со сжиженным газом и штрафы за его нарушение. Соответствующие законы приняты Законодательным собранием региона.

Инициатива запрета принадлежит местной прокуратуре. Она подготовлена по результатам мониторинга правоприменительной практики в сфере защиты прав несовершеннолетних и направлена на сохранение их здоровья.

По словам главы комитета краевого парламента по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулата Текиева, необходимость запрета обусловлена тем, что среди детей и подростков становится всё более популярным сниффинг (вдыхание паров газа, который содержится в бытовых приборах, для достижения опьяняющего и галлюциногенного эффекта). Подобный вид токсикомании вызывает тяжёлые последствия для здоровья вплоть до летального исхода.

Согласно официальным данным, за последние два с половиной года в Приморье зарегистрировано 139 случаев сниффинга среди несовершеннолетних. Жертвами опасного увлечения стали 14 подростков.

Парламентарии также ввели административную ответственность за нарушение запрета на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный газ. За данное правонарушения граждан будут штрафовать на сумму от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц размер взыскания составит 10-20 тысяч рублей, для юрлиц — 30-50 тысяч рублей, сообщается на сайте Заксобрания.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти ввели штрафы за вовлечение подростков в сниффинг. Согласно закону, подписанному мэром Сергеем Собяниным, максимальный размер взыскания составляет 10 тысяч рублей.