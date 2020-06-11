Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за вовлечение в сниффинг

В Москве ввели штрафы за вовлечение детей в сниффинг — вдыхание газа, который применяется в зажигалках и туристических баллончиках.
Как
Согласно закону, ответственность наступает за «вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания». Кроме того, документ вносит изменения в Кодекс об административных нарушениях столицы, действующие законы Москвы «О молодежи» и «Об охране здоровья».
Как писал NEWS.ru, спикер столичного парламента Алексей Шапошников пояснил, что данный вид токсикомании становится всё популярнее среди подростков. Увлечение сниффингом нередко заканчивается для них смертельным исходом. В частности, в 2018 году погибли более 150 детей в возрасте от шести лет.
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