Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за вовлечение в сниффинг

https://static.news.ru/photo/232f33e6-abfb-11ea-b16f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mm-images/blickwinkel/Global Look Press

В Москве ввели штрафы за вовлечение детей в сниффинг — вдыхание газа, который применяется в зажигалках и туристических баллончиках.

Как сообщает ТАСС, для физических лиц предусмотрены штрафы от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти до 10 тысяч рублей. Закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно закону, ответственность наступает за «вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания». Кроме того, документ вносит изменения в Кодекс об административных нарушениях столицы, действующие законы Москвы «О молодежи» и «Об охране здоровья».

Как писал NEWS.ru, спикер столичного парламента Алексей Шапошников пояснил, что данный вид токсикомании становится всё популярнее среди подростков. Увлечение сниффингом нередко заканчивается для них смертельным исходом. В частности, в 2018 году погибли более 150 детей в возрасте от шести лет.