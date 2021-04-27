В Приамурье осудили гражданина Турции за взятку сотруднику ФСБ

https://static.news.ru/photo/9a2982b6-a7fa-11eb-9ef7-96000091f725_660.jpg Фото: prokamur/twitter.com

В Амурской области суд приговорил гражданина Турции к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн рублей за попытку подкупа сотрудника ФСБ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Свою вину осуждённый полностью признал. Наказание ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Осуждённый являлся руководителем одной из подрядных организаций. Подкупить начальника отдела УФСБ России по Амурской области в городе Свободном он попытался в ноябре 2020 года. Таким образом гражданин Турции хотел избежать проверок по выявлению незаконных мигрантов.

Он предложил сотруднику ФСБ 5 млн рублей. Тот сообщил о попытке подкупа в управление, и гражданин Турции был задержан при передаче части взятки в размере 1 млн рублей, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали по подозрению в коррупции замглавы департамента экономической политики и развития Леонида Кострому. По предварительной информации, дело может быть связано с заключением контракта по благоустройству столицы. По мнению следователей, некий предприниматель мог предложить Костроме взятку в размере более 4 млн рублей в обмен на преференции.