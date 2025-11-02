Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 12:04

В порту Кавказ на буксире произошел пожар

Фото: t.me/prokutp

Буксир загорелся в порту Кавказ в Краснодарском крае, сообщает Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Отмечается, что по данному факту организована проверка и по ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Сегодня, 2 ноября 2025 года, в порту Кавказ произошло возгорание буксира, — проинформировали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в жилом семиэтажном доме в Сочи прогремел мощный взрыв. Предварительно, в здании, расположенном на улице Тимирязева, взрывной волной вырвало кусок стены. Инцидент был зафиксирован около 01:15 по местному времени, а громкий звук слышали во всем центральном районе Сочи. Было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже.

До этого стало известно, что в Тольятти произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме, в результате чего были эвакуированы 80 человек, включая 15 детей. Как уточнял губернатор Вячеслав Федорищев, жертв и пострадавших не было. На месте работали аварийные службы.

пожары
Краснодарский край
прокуратура
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата первого полета «Байкала» с российскими двигателями
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 ноября, фото, видео
Dior остался в России втайне от Запада
Бойцы ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ под Харьковом
Армия России освободила 26 зданий в Димитрове
Российские бойцы почти зачистили два села близ Красноармейска от ВСУ
Раскрыто число уничтоженных солдат ВСУ за сутки у Купянска
В Ленобласти пожар унес жизни женщины и двоих детей
ВС России остановили лавину атак ВСУ на важном участке
«Безнаказанность»: в МИД высказались об убийствах журналистов Киевом
Россиянин взыскал через суд компенсацию за укус корги
Два ребенка сгорели заживо в доме в российском регионе
«Запасаемся попкорном»: известного футболиста заподозрили в изменах жене
Погода в Москве в понедельник, 3 ноября: ждать ли затяжных ливней и тепла
ВС России помешали ВСУ прорвать оборону под Донецком
МО озвучило количество сбитых над Кубанью дронов ВСУ
Раскрыто дело 22-летней давности об убийстве россиянина ради $10,5 тысячи
Мигрант убил инвалида и получил год условно
Военкор высказался о желании Трампа спасать христиан в Нигерии
Ураган лишил десятки поселков Кузбасса электричества
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.