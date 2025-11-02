В порту Кавказ на буксире произошел пожар

Буксир загорелся в порту Кавказ в Краснодарском крае, сообщает Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Отмечается, что по данному факту организована проверка и по ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Сегодня, 2 ноября 2025 года, в порту Кавказ произошло возгорание буксира, — проинформировали в прокуратуре.

