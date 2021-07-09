В поликлиниках Москвы появилась вакцина «КовиВак»

В поликлиниках Москвы вновь появилась вакцина от коронавируса «КовиВак» центра им. Чумакова. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

Количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи, — говорится в сообщении.

В настоящее время привиться «КовиВaком» можно в столичных пунктах вакцинации от коронaвируса, расположенных в детской поликлинике № 99 (филиал 4, ул. Акaдемика Комaрова), № 94 (ул. Вишнёвая дом 20, корпус 2), № 143 (ул. Авиаконструктора Миля дом 5, корпус 1), № 7 (ул. Молдaгуловой, 5A) и № 42 (ул. Голубинcкая, дом 23, корпус 2).

28 июня у московских медиков закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Запись на прививку этим препаратом была приостановлена до новых поставок. До этого запись на вакцинацию «КовиВаком» была приостановлена в Москве 22 июня и возобновилась 25-го.

Ситуацию с нехваткой «КовиВака» в Москве прокомментировал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, производственные мощности не позволяют выпускать препарат в достаточном количестве. Он также подчеркнул, что темпы вакцинации из-за этого не должны падать, поскольку прививаться можно другими российскими вакцинами.