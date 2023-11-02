В полицию Екатеринбурга нагрянула проверка из Москвы В управление МВД по Екатеринбургу приехала проверка из Москвы

В управление Министерства внутренних дел по Екатеринбургу приехала проверка из столицы, сообщает URA.RU со ссылкой на источник. В силовых структурах считают, что в Москве могли заинтересоваться делом майора Габтрахманова, которого подозревают в убийстве двух пожилых людей и краже их денег.

В полицию Екатеринбурга внезапно нагрянула проверка из Москвы. Это связано с резонансным делом участкового, которого нашли мертвым на прошлых выходных, — рассказал один из собеседников издания.

Также источник сообщил, что в ведомстве возможны увольнения. По информации другого инсайдера, проверка может быть связана с нехваткой кадров в отделах полиции.

Участкового Рудольфа Габтрахманов заподозрили в причастности к смерти 85-летних пенсионеров. По словам сестры погибшей женщины, майор вел себя странно — «слишком быстро» приехал на место преступления и даже назвал сумму, якобы украденную из квартиры.

После того, как страж порядка обошел квартиры, он попросил разрешения отъехать, чтобы забрать детей у тестя. Позже тело самого правоохранителя нашли на лестничной клетке с огнестрельными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. В то же время не исключается версия о насильственном характере смерти.