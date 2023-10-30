Возбуждено дело о доведении до самоубийства участкового в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти 35-летнего участкового уполномоченного полиции Рудольфа Габтрахманова, сообщает «КП-Екатеринбург». В то же время не исключается версия о насильственном характере смерти майора.

Пока возбудили уголовное дело по статье 110 УК. Отрабатываются различные версии произошедшего, — рассказали изданию в региональном главке СК РФ.

Как пишет издание, утром 28 октября Габтрахманов выехал на осмотр места убийства и ограбления пожилой пары на улице Новгородцевой, из дома которых пропало порядка 3 млн рублей. После поквартирного обхода майор попросил разрешения отъехать, чтобы забрать детей у тестя. Известно, что полицейский приехал к дому тестя, но в квартиру так и не зашел. Позже его нашли мертвым в подъезде дома с тремя ранениями.

По словам тестя полицейского, пока семье неизвестны никакие подробности произошедшего. Ожидаются результаты экспертизы.

Ранее сообщалось, что погибший страж порядка мог быть связан с кражей из квартиры убитых пожилых екатеринбуржцев. Майор мог проиграть эти деньги из-за своей зависимости, в игорном клубе за ним числится долг в 1 млн рублей.