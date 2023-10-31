Родные убитых уральских пенсионеров отметили странное поведение участкового

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убийство 85-летних пенсионеров Петра и Валентины Ильвуткиных в Екатеринбурге может иметь отношение к смерти участкового уполномоченного полиции Рудольфа Габтрахманова, который осматривал квартиру убитых, пишет «КП-Екатеринбург». Как рассказала изданию сестра погибшей женщины Любовь Павлова, майор вел себя странно — он «слишком быстро» приехал на место преступления и даже назвал сумму, якобы украденную из квартиры.

Ему сказали пройтись по квартире и составить протокол. Он прошелся и сказал, что украли золото и семь миллионов. Я еще удивилась: откуда ему знать, что пропали деньги? — отметила Павлова.

По ее словам, в квартире не было следов разбоя, вещи были в порядке, кровать заправлена. При этом тела пенсионеров лежали рядом на полу у входной двери, как будто их специально туда положили, считает женщина.

Как отмечает издание, в последний раз Ильвуткиных видели 20 октября, родственники обнаружили их тела спустя восемь дней. Также в подъезде дома, где жили пенсионеры, было обнаружено тело самого участкового Габтрахманова с огнестрельными ранениями. Родственники погибших пенсионеров узнали о его смерти, когда были на допросе.

В региональном управлении Следкома и областного главка МВД пока не комментируют произошедшее, сообщает издание. По факту смерти полицейского было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства».

Ранее сообщалось, что погибший страж порядка мог быть связан с кражей из квартиры пенсионеров. Установлено, что в игорном клубе за майором числится долг в 1 млн рублей.