В Подмосковье загорелся известный лодочный поселок В Дубне загорелся лодочный поселок БАМ на Московском море

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар начался в лодочном поселке БАМ в подмосковной Дубне. Сейчас на месте работают экстренные службы. В результате сгорело около 20 гаражей, рассказал «Газете.Ru» очевидец случившегося Сергей. Он отмечает, что БАМ горит каждые два года. Площадь пожара уточняется, на кадрах видно, что в практически весь лодочный комплекс охвачен огнем.

Пожар ориентировочно начался 1,5–2 часа назад. Сгорело около 20 лодочных гаражей, около 80 метров постройки, работают три пожарных расчета. Воду качают из водохранилища по длинному рукаву. Мое имущество не пострадало. Увидел дым из соседней деревни в 10 км, приехал посмотреть. Причина неизвестна пока. Каждые два года стабильно горит и так же сильно, из чего предположительно можно сделать вывод, что не обеспечена противопожарная безопасность на объекте, — сообщает издание.

Ранее член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян рассказал, что в мире наблюдается «раскачка климата», когда рост глобальной температуры происходит на фоне усиления разброса максимумов и минимумов. По его словам, этот процесс приведет к гибели разных видов деревьев от волн жары и морозов и, как следствие, к природным пожарам.