Открытое горение на новосибирском складе с паллетами ликвидировали

Фото: МЧС РФ

Открытое горение в кирпичном здании склада в Новосибирске, в котором хранятся паллеты, продукты питания и металлические изделия, ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС России. Тушение пламени, которое разрослось по площади 800 кв. м., осложняли высокая пожарная нагрузка и сложная планировка здания.

В Новосибирске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на складе, — говорится в сообщении.

В ликвидации огня задействованы 67 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС — 51 человек и 14 единиц техники, к месту происшествия направили пожарный поезд.