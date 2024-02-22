Маленький ребенок погиб при пожаре в селе Амурской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полуторагодовалый ребенок стал жертвой пожара в жилом доме, расположенном в селе Варваровка Октябрьского района Амурской области, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. По данным ведомства, по факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело. В ходе тушения пожара также был обнаружен второй ребенок, его удалось спасти.

Следователи утверждают, что пожар в селе Варваровка произошел в квартире на четвертом этаже многоэтажного дома. Спасателями было обнаружено тело мальчика 2022 года рождения, скончавшегося в результате отравления продуктами горения. По предварительным данным, родители оставили детей в квартире без присмотра. Причины возгорания, повлекшего за собой смерть ребенка, устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия работает следователь-криминалист.

По факту гибели ребенка Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в многоэтажном доме на севере Москвы воспламенились аккумуляторные батареи от электросамоката. Они стояли на зарядке. По данным пресс-службы МЧС России, при пожаре погибли два человека, еще один пострадал.