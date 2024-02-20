Два человека погибли в Москве из-за возгорания батарей для электросамокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в многоэтажке на севере Москвы, сообщает пресс-служба МЧС. Причиной возгорания в одной из квартир на 20-м этаже стало воспламенение двух аккумуляторных батарей от электросамоката во время зарядки.

На севере Москвы горела квартира на 35 квадратных метрах. По предварительной версии, пожар случился от двух аккумуляторных батарей от электросамоката. Они воспламенились во время зарядки. Все прогорело до бетона, — говорится в сообщении.

Погибшие задохнулись в едком дыму, пострадавшего госпитализировали. На месте работали 52 специалиста и 14 единиц техники.

Во вторник, 20 февраля, пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном доме в городском округе Шатура. Пожар произошел на крыше здания на площади 400 квадратных метров. Жильцов дома эвакуировали. На месте работали более 50 специалистов и 17 единиц техники.

Накануне в Кудрово Ленинградской области мужчина погиб в загоревшемся автомобиле. Тело 25-летнего мужчины обнаружили в салоне после тушения пожара. По данным экспертов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки при перегреве двигателя. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом.