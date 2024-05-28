Старое кладбище вспыхнуло в российском регионе В Татарстане произошел пожар на старом кладбище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Набережных Челнах сотрудники МЧС более часа боролись с возгоранием на старом кладбище, расположенном на улице Студенческой в поселке ГЭС, сообщает издание «Челнинские известия». По предварительным данным, горела сухая трава. В результате пожара мемориальный комплекс «Вечный огонь» был окутан густым дымом.

Воспитанников центра патриотического воспитания молодежи «Пост №1», которые находились на карауле у памятника, попросили удалиться на безопасное расстояние. Начальник 15-го пожарно-спасательного отряда Алмаз Мифтахутдинов сообщил, что при пожаре памятники, кресты и ограды на кладбище не пострадали.

В свою очередь Telegram-канале Mash Iptash сообщает, что площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. Причина пожара на данный момент неизвестна, информации о пострадавших нет.

Ранее два человека погибли при пожаре, возникшем из-за оставленной на плите еды. Трагедия произошла 26 мая в двухэтажном частном доме в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. Отмечается, что в доме проживали дети. По предварительным данным, они не пострадали.

До этого в Новосибирске потушили огонь на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.