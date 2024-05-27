Два человека погибли в пожаре из-за оставленной на плите еды Две женщины погибли при пожаре в Ленобласти из-за оставленной на плите еды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли при пожаре, возникшем из-за оставленной на плите еды, сообщает РЕН ТВ. Трагедия произошла 26 мая в двухэтажном частном доме в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. В доме также живут дети. По данным канала, они не пострадали.

Пожар вспыхнул из-за оставленной на плите еды. В результате две женщины погибли, — приводит канал слова источника.

Шестилетний мальчик стал виновником пожара в многоквартирном доме в Рязани. По данным МЧС, инцидент произошел 21 мая. Известно, что его бабушка оставила зажигалку на балконе. После того как ребенок обнаружил ее, он начал играть с огнеопасным предметом, что и стало причиной происшествия.

Ранее в жилом комплексе на Боровском шоссе в Москве намеренно подожгли первый этаж подъезда. Из-за этого до утра местные жители не могли попасть домой. Сначала люди не придали внимания зазвучавшей сирене, предупреждающей о пожаре, но потом все соседи начали выбегать на улицу. Как отметила местная жительница, пробираться пришлось через дым, из-за которого было тяжело дышать. Из-за дыма слезились глаза, люди сильно кашляли.

До этого в Новосибирске потушили огонь на складе, где хранились палеты, металлические изделия и продукты питания. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.