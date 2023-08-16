В Подмосковье спасли 82-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу

Фото: Мособлпожспас

Подмосковные спасатели сумели найти в лесу 82-летнюю жительницу деревни Селково под Сергиевым Посадом, которая пошла за грибами и заблудилась, сообщает KP.RU. Как рассказал изданию спасатель поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Кулиш, пожилая женщина ушла из дома за грибами около 10 часов утра 11 августа, но к вечеру не вернулась. При этом пенсионерка взяла с собой мобильный телефон, воду и ириски.

Как уточнил спасатель, в МЧС обратились дети пожилой женщины. Они связались с матерью по телефону, и она призналась, что заблудилась, зашла в болото и не понимает, куда идти дальше. Сказала, что заночует «где-то здесь». К этому времени было уже темно.

В ширину лес этот — полтора-два километра, а в длину километров 10-15, причем уходит в болота да топи. Опасные места, — рассказал Дмитрий Кулиш.

Он подчеркнул, что кнопочный телефон, который был у женщины, хорошо держит заряд, но его невозможно отследить по геолокации. Поэтому искали женщину, включая сирену и спрашивая у нее по телефону, с какой стороны к ней доносится звук. Найти пенсионерку смогли далеко за полночь.

Женщина действительно оказалась посреди болота. Сидела на искривленном дереве на высоте около полутора метров от земли. <...> С собой у женщины была бутылка воды — она ее уже к тому времени выпила — и полный карман ирисок. Конфеты Светлана Александровна под язык клала и потихоньку рассасывала, — рассказал спасатель.

Издание отмечает, что после своего спасения женщина пообещала больше не ходить в этот лес. Однако затем сказала, что пойдет в другой.

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