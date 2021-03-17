В Подмосковье медики могут остаться без работы из-за «оптимизации»

https://static.news.ru/photo/149b0516-873e-11eb-8aff-96000091f725_660.jpg Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Пилотный проект по централизации лабораторной службы стартовал в Московской области. При этом то, как проходит оптимизация, вызывает опасения у медиков, которые боятся, что могут остаться без работы после передачи лабораторий частной компании.

Официально сокращать сотрудников лабораторий не планируют, так как в этом случае им должны будут выплатить довольно крупные компенсации. Как рассказала «Ридусу» техник-лаборант Варвара Антонова, им предлагают пройти переобучение и отправиться на самостоятельные поиски работы, при этом перспектива трудоустроиться во вновь открытую на месте гослаборатории частную клинику выглядит сомнительной.

Заведующая предложила нам переучиться бесплатно. Я по диплому техник-лаборант. Они предложили переучиться на медстатиста или гистолога. Но тогда работу потом мы сами ищем себе — уходим в никуда. Мне своё время жалко, я отработала 13 лет, с какого такого меня заставляют переучиться? — задаётся вопросом Антонова.

По её словам, даже если частная компания согласится взять их на работу, они не смогут продолжить медицинский стаж, так как она имеет статус ООО, а в государственной больнице у них трудовой стаж учитывался год за полтора. Кроме того, сотрудникам лабораторий, контактирующих с щелочами и кислотами, положен отпуск продолжительностью 40 дней, в частной компании будет только 28.

Работники гослабораторий 12 подмосковных больниц отправили коллективное письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором они просят его разобраться в ситуации, которую медики называют не иначе как «рейдерский захват». При этом в Минздраве Московской области заверили, что оптимизация положительно скажется на качестве исследований для граждан, но в ведомстве не смогли ответить на вопрос, будут ли в итоге трудоустроены 364 сотрудника действующих лабораторий.

В управлении президента России по работе с обращениями рассказали, что поскольку в письме содержаться сведения о возможных противоправных действиях, материалы были направлены в прокуратуру, правительство и Министерство здравоохранения.

Как сообщал NEWS.ru, соцопрос, проведённый платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, показал, что после увольнения с постоянного места работы 23% россиян будут испытывать очень серьёзные финансовые трудности. Более того, им не хватит имеющихся средств даже на неделю.