В Петербурге вынесли первый обвинительный приговор по делу о фейках о ВС РФ Суд в Петербурге приговорил археолога Белоусова к 5,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя, архитектора Олега Белоусова к 5,5 годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов города. Как отмечают «Сетевые свободы», этот приговор стал первым в Петербурге по ст. 207.3 УК РФ. Помимо лишения свободы, мужчина не сможет еще четыре года заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в Сети.

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Олега Белоусова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети Интернет, сроком на 4 года, — говорится в сообщении суда.

По информации «Сетевых свобод», поводом для уголовного преследования петербуржца стали переписки в чате сообщества «Питерские копатели» во «ВКонтакте». Он распространил недостоверные высказывания о Вооруженных силах России, после чего несколько участников группы донесли на него в полицию.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца по делу о фейках в отношении Вооруженных сил России. До этого журналисту было предъявлено обвинение из-за двух твитов и двух постов, рассказывающих об убийствах в Буче.