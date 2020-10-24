В Петербурге учительницу уволили во второй раз из-за блога в Twitter

https://static.news.ru/photo/0099efba-17a8-11eb-adf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге учительницу истории во второй раз уволили из-за блога в соцсети Twitter.

В первый раз учительницу истории и обществознания уволили из школы № 579 Приморского района в прошлом году, когда открылось, что в своём личном аккаунте она писала про секс и выпивку под ником Владычица пивная.

По словам женщины, она лишилась работы в школе № 559 Выборгского района, «потому что выяснилось, что за ней тянется очень некрасивый цифровой след». Против учительницы была развёрнута компания коллегами, сообщает Znak.

В школе сообщили, что женщина написала заявление по собственному желанию.

Ранее в одной из школ Рязанской области разразился скандал, после того как 13-летняя ученица сняла на видео странные действия 54-летнего преподавателя. Во время урока английского языка тот онанировал, находясь с девочкой в классе наедине, писал NEWS.ru.