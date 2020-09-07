Учителя-онаниста проверяют в Рязанской области после скандального видео

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Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области проводит проверку в связи с инцидентом в местной школе, где учитель мастурбировал во время урока. Разбираются в инциденте и следственные органы.

О том, что 13-летняя школьница сняла на видео странные действия 54-летнего преподавателя, стало известно накануне. Семиклассница Ключанской средней школы № 11 Кораблинского района была с мужчиной наедине.

В региональном Минобразования пообещали сделать выводы по результатам проверки, передаёт РИА Новости. Процессуальное решение, соответствующее результату разбирательства, готовятся вынести и в местном управлении Следственного комитета. Там ответили, что выясняют детали по заявлению мамы девочки.

По некоторым данным, преподавателя отстранили от работы. Известно, что он женат и имеет детей. Мужчина приехал трудиться в небольшой сельской школе из Рязани. Перед началом учебного года прошёл проверку, никаких отклонений у него не выявлено.

Ранее NEWS.ru писал, что школьница замечала странные действия учителя и раньше, но доказательств у неё не было. Однако недавно у девочки появился телефон с камерой, его она и использовала, чтобы снять видео, которое шокировало её мать и педагогический коллектив.