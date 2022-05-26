В Петербурге с 27 мая отменят обязательный масочный режим

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В Санкт-Петербурге с 27 мая отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, информация об этом была опубликована на сайте администрации города. Также сообщается, что снимается установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей массовых мероприятий.

На основании предписания главного санитарного врача по городу Санкт‑Петербургу с 27 мая снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого количества посетителей (две тысячи человек) для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Губернатором Санкт‑Петербурга также принято решение, что действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается, — указано в сообщении на сайте.

В Москве масочный режим отменили еще в середине марта. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил это решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе. Также в Москве отменили обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников.

Иммунолог Николай Крючков посоветовал россиянам носить маски в общественном транспорте и помещениях из-за грядущего распространения новых подвидов штамма коронавируса «омикрон» — ВА.4 и ВА.5. Он также рекомендовал соблюдать остальные меры безопасности и ревакцинироваться.