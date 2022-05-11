Россиянам посоветовали надеть маски из-за новых подвидов «омикрона» Иммунолог Крючков: россиянам следует носить маски из-за новых подвидов «омикрона»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует носить маски в общественном транспорте и помещениях из-за грядущего распространения новых подвидов штамма коронавируса «омикрон» — ВА.4 и ВА.5, сообщил иммунолог Николай Крючков «Радио 1». Он также посоветовал соблюдать остальные меры безопасности и ревакцинироваться.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, я бы рекомендовал ношение масок в помещениях. И тем более — в общественном транспорте. Мне кажется, это абсолютно необходимо. Как и использование санитайзеров, и соблюдение социальной дистанции в помещениях. <...> Известно, что вакцины работают против ВА.1 и ВА.2 — конечно, хуже, чем против ранних линий, но всё равно хорошо работают. И можно предположить, что работать будут и против ВА.4 и ВА.5, — сказал Крючков.

Он объяснил, что линии ВА.4 и ВА.5 начинают вытеснять раньше преобладающий подвид «омикрона» ВА.2, а кроме того, стремятся уйти из-под сформировавшегося коллективного иммунитета.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция из страны полностью не ушла, сейчас на лечении всё ещё находятся более 100 тысяч заразившихся.

В Москве масочный режим отменили в середине марта. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил это решение улучшением эпидемиологической ситуации в городе. Также в Москве отменили обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников.