В Петербурге появится вице-губернатор, занятый цифровыми проектами

https://static.news.ru/photo/aef1ca6e-598a-11eb-86a6-fa163e074e61_660.jpg Станислав Казарин Фото: kis.gov.spb.ru

На пост вице-губернатора Санкт-Петербурга выдвинули главу комитета по информатизации и связи Петербурга Станислава Казарина.

Отмечается, что Казарин будет отвечать за реализацию цифровых проектов в сфере здравоохранения и образования. Его кандидатуру на ближайшем заседании рассмотрят в ЗакСе, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в городской администрации.

Станислав Казарин с 20 декабря 2019 года работает председателем комитета по информатизации и связи Петербурга. Ранее он занимал аналогичную должность в Самарской области.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с призывом ввести запрет на работу в такси для мигрантов.

Петербургский парламентарий обращает внимание на значительный рост числа аварий с участием машин такси. Анохин привёл данные московского департамента транспорта, согласно которым в 2019 году количество ДТП увеличилось на 60%, а смертность на дорогах возросла на 41%. В 2020 году аварий стало больше на 25%, сообщает NEWS.ru.