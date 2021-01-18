В Петербурге появится вице-губернатор, занятый цифровыми проектами

На пост вице-губернатора Санкт-Петербурга выдвинули главу комитета по информатизации и связи Петербурга Станислава Казарина.
Отмечается, что Казарин будет отвечать за реализацию цифровых проектов в сфере здравоохранения и образования. Его кандидатуру на ближайшем заседании рассмотрят в ЗакСе,
Станислав Казарин с 20 декабря 2019 года работает председателем комитета по информатизации и связи Петербурга. Ранее он занимал аналогичную должность в Самарской области.
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с призывом ввести запрет на работу в такси для мигрантов.
Петербургский парламентарий обращает внимание на значительный рост числа аварий с участием машин такси. Анохин привёл данные московского департамента транспорта, согласно которым в 2019 году количество ДТП увеличилось на 60%, а смертность на дорогах возросла на 41%. В 2020 году аварий стало больше на 25%, сообщает NEWS.ru.