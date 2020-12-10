«Карта сопротивления» баров в Санкт-Петербурге прекратила существование

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«Карта сопротивления», которую создали владельцы баров, в знак протеста против ограничений в Санкт-Петербурге, прекратила своё существование. Об этом говорится на сайте этой акции.

С сегодняшнего дня 10 декабря мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось «достучаться» и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге, — говорится на сайте акции.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о возможности смягчения ограничительных мер, если позволит эпидемическая ситуация.

Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов заявил, что власти разрабатывают дополнительные меры поддержки ресторанов и баров. Он подчеркнул, что пока есть время и «мы решения собираемся принимать».

Ранее власти Петербурга приняли решение ограничить работу заведений общепита. С 30 декабря по 3 января они должны приостановить свою работу. 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00. После того как о таком решении властей было объявлено более 40 заведений создали «Карту сопротивления». Их владельцы заявляли, что будут продолжать работать в обычном режиме несмотря на ограничения, иначе закроются из-за финансовых трудностей.