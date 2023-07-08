В Петербурге египтянин едва не утопил двух школьниц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержан гражданин Египта, который пытался утопить двух 15-летних школьниц, сообщает 78.ru. Инцидент произошел на пляже Верхнего Суздальского озера. Обе девочки остались живы и дают показания.

Мужчина утащил одну из них, не умеющую плавать, на середину озера, а другую брал за волосы и окунал под воду. Школьница задыхалась и просила остановиться. Очевидцы вызвали спасателей и полицию.

До инцидента девочки играли с иностранцем, пожилым мужчиной и его внуком в мяч, только после египтянин начал проявлять агрессию.

Ранее в Санкт-Петербурге в ИВС был помещен бездомный 37-летний гражданин, которого подозревают в грабеже и надругательстве над девочкой 2010 года рождения. Он удерживал ее в подвальном помещении. В полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей.

До этого в Архангельске был задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы. Мужчина напал на несовершеннолетнюю 1 июля недалеко от городской администрации. Он затащил школьницу в кусты, где надругался над ней.