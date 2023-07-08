В Петербурге бездомный удерживал в подвале школьницу и насиловал ее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в ИВС помещен бездомный 37-летний гражданин, которого подозревают в грабеже и надругательстве над девочкой 2010 года рождения в подвальном помещении, передает 78.ru. В полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей.

Мужчина, который до этого уже имел семь судимостей, удерживал 13-летнюю девочку в подвале на улице Кораблестроителей и совершал над ней действия сексуального характера. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «грабеж» и «незаконное лишение свободы».

Ранее в Архангельске задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании пятнадцатилетней школьницы. Мужчина напал на несовершеннолетнюю 1 июля недалеко от городской администрации. Он затащил школьницу в кусты, где надругался над ней.

24 июня полицейские задержали в подмосковном Егорьевске 46-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности как минимум пяти несовершеннолетних. Днем ранее фоторобот злоумышленника появился в СМИ. Он подозревается в совершении преступлений против детей в возрасте 10–13 лет.