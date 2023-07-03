В Архангельске школьницу изнасиловали напротив районной администрации В Архангельске задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Архангельске задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в изнасиловании пятнадцатилетней школьницы, сообщается на сайте управления СКР региона. Мужчина напал на несовершеннолетнюю 1 июля, недалеко от городской администрации. Он затащил школьницу в кусты, где надругался над ней.

По версии следствия, 1 июля 2023 года вечером на проспекте Московский в городе Архангельске подозреваемый напал на потерпевшую, с применением насилия затащил в кусты и изнасиловал. Свидетели преступления услышали крики и позвонили в органы полиции, а также обратились к проезжающему мимо наряду Росгвардии, задержавшему подозреваемого, — сообщает СКР.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

24 июня полицейские задержали в подмосковном Егорьевске 46-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности как минимум пяти несовершеннолетних. Днем ранее фоторобот злоумышленника появился в СМИ. Он подозревается в совершении преступлений против детей в возрасте 10–13 лет.